Verso Milan-Udinese: 10 curiosità sul match di questa sera

Costruire dopo il successo dell’Olimpico, continuare l’inseguimento alla vetta della classifica e aggiungere altri punti verso l’obiettivo Champions League. La Serie A torna in campo per un turno infrasettimanale che propone anche Milan-Udinese, in campo mercoledì 3 marzo alle 20.45 a San Siro. A precedere il calcio d’inizio, spazio ad alcune curiosità statistiche sulla sfida che andrà di scena nella Capitale:

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Sono 45 i confronti tra Milan e Udinese in casa dei rossoneri: 25 a cinque i successi per i padroni di casa (15 i pareggi).

2- Una sola vittoria per l’Udinese nelle ultime 13 sfide al Meazza contro il Milan in Serie A (1-0 firmato Stipe Perica nel settembre 2016): 8 successi rossoneri e 4 pareggi completano il parziale.

SCONTRI DIRETTI

3- Il Milan arriva da due successi consecutivi contro l’Udinese in Serie A (entrambi per un gol di scarto): i rossoneri non collezionano tre vittorie consecutive contro i friulani nella competizione dal 2008.

4- Lo 0-0 è il risultato più frequente tra Milan e Udinese in Serie A, finale di 14 incontri: l’ultimo pareggio a reti inviolate risale tuttavia al maggio 2011, con Allegri e Guidolin sulle due panchine.

STATO DI FORMA

5- Questa è solo la sesta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan raccoglie almeno 50 punti (52 finora) dopo 24 gare stagionali di Serie A. Nelle precedenti cinque (la più recente nel 2011/12, 50) si è sempre poi piazzato nei primi due posti della classifica.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra che ha perso meno punti in questa Serie A da situazioni di vantaggio (soltanto due).

7- Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti (20) da palla inattiva in questa Serie A: ben 5 volte quelli messi a segno dall’Udinese (4).

FOCUS GIOCATORI

8- Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l’Udinese è quella contro cui Ante Rebić ha la miglior media minuti/gol: 2 reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).

9- La prima rete di Hernández a San Siro è arrivata proprio contro l’Udinese nel gennaio 2020. Theo ha preso parte a 8 reti in questa Serie A (4 gol e 4 assist): solo una in meno della scorsa stagione (6 gol e 3 assist).

FOCUS ALLENATORI

10- Bilancio positivo per Stefano Pioli da tecnico contro l’Udinese in Serie A: 8 vittorie a fronte di 5 sconfitte (5N).

Fonte: acmilan.com