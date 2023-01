Seduta pomeridiana per la formazione del Sassuolo in vista del match contro il Milan: i dettagli

Come riportato dal sito del Sassuolo, oggi, venerdì 27 gennaio, c’è in programma una seduta pomeridiana sempre presso il centro sportivo neroverde in vista del match contro il Milan.

Il match è in programma domenica 29 gennaio alle ore 12:30.