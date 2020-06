Verso Milan-Roma: Pioli vuole battere il tabù giallorosso

Verso Milan-Roma: Stefano Pioli domani sfiderà i giallorossi, nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A, obiettivo…

Domani il Milan affronterà la Roma di Fonseca nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. I rossoneri giungono da una straripante vittoria contro il Lecce, mentre i giallorossi da una rimonta in extremis con la Sampdoria.

La Roma è la squadra contro cui Stefano Pioli ha disputato più partite da allenatore in Serie A (19): per il tecnico del Milan due successi, sei pareggi e undici sconfitte. In particolare, tra Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina, Pioli non è mai riuscito a sconfiggere in casa il team giallorosso in Serie A: in nove precedenti tre pareggi e sei sconfitte.

Paulo Fonseca ha un precedente da allenatore contro il Milan e contro Pioli in Serie A, il successo nella gara d’andata.