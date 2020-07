Due stagioni in rossonero per Kucka che ha lasciato un bellissimo ricordo nei tifosi del Milan, tra cui il rigore a Doha contro la Juve

I tifosi rossoneri lo potranno abbracciare solo virtualmente mercoledì sera, quando tornerà a San Siro da avversario con il suo Parma, quello stesso stadio dove ha lasciato un bellissimo ricordo con la maglia rossonera.

Juraj Kucka arriva per sfidare il Milan forte di un ruolino che dice 6 gol e 3 assist in questa stagione con il Parma, dove è da poco diventato anche rigorista. Un giocatore che, nel centrocampo del Milan, dove Bennacer e Kessié sono obbligati a fare gli straordinari per mancanza di alternative all’altezza, una figura come quella di Kucka avrebbe fatto molto comodo.