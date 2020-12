Verso Milan-Parma: 10 curiosità sul match di stasera

Verso Milan-Parma: ecco alcune delle principali statistiche verso l’undicesima giornata di Serie A di questa sera

Otto vittorie nelle prime dieci giornate, e tanta voglia di proseguire questo momento positivo. L’11° giornata di Serie A mette di fronte Milan e Parma, nel posticipo domenicale delle 20.45. A San Siro la formazione di Mister Pioli, che a Parma è nato ed è cresciuto come giocatore e allenatore, affronterà i gialloblù di Liverani. In attesa del fischio d’inizio, ecco 10 curiosità:

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Dopo aver mancato il gol in tre delle prime sette partite casalinghe contro il Parma, il Milan è andato a segno in tutte le ultime diciannove, nelle quali ha ottenuto quindici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

2- Il Milan ha realizzato almeno due reti in tutte le ultime otto gare interne contro il Parma in Serie A: 22 reti rossonere nel parziale, 2.8 di media.

SCONTRI DIRETTI

3- Il Milan ha segnato in tutte le ultime quattordici partite di campionato contro il Parma: tra le squadre attualmente in Serie A i rossoneri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro Lazio (16) e Cagliari (21).

4- Questa sarà la quinta volta che Milan e Parma si affronteranno a dicembre in Serie A: dopo il primo successo emiliano nel 1996, i rossoneri hanno vinto i successive tre.

STATISTICHE GENERALI

5- Nel 2020 il Milan ha ottenuto ben 71 punti in 31 gare di campionato: la media di 2.29 punti a partita è la seconda migliore in un anno solare per i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria (dopo la media di 2.35 nel 2004). E dall’inizio di giugno quella rossonera è la squadra che ha ottenuto più vittorie nei maggiori cinque campionati europei (17); oltre ad essere una delle due, con l’Atletico Madrid, a non aver ancora perso.

6- Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Milan in questa Serie A (quattro), dall’altra il Parma è ancora a secco con questo fondamentale.

FOCUS GIOCATORI

7- La sfida dello scorso luglio contro il Parma è stata una delle due in cui Hakan Çalhanoğlu ha preso parte ad almeno tre reti in una singola partita di Serie A (un gol e due assist).

8- Il Parma è una delle due squadre contro cui Alessio Romagnoli ha segnato più di un gol in Serie A (con il Genoa), inclusa una rete nell’ultimo match.

9- Davide Calabria è il giocatore che ha effettuato più contrasti in questa Serie A (46), mentre solo Schouten (101) conta più palloni recuperati di Kessie (82). Proprio Franck, che in dieci giornate ha già eguagliato il suo bottino di gol della scorsa stagione (quattro reti in 35 gare), ha sempre trovato il gol nelle sue due sfide contro il Parma a San Siro.

FOCUS ALLENATORI

10– Stefano Pioli ha collezionato le sue prime 22 panchine in Serie A con il Parma, nella stagione 2006/07. L’attuale tecnico del Milan, che finora ha collezionato 499 punti da allenatore in Serie A, ha un bilancio positivo contro il Parma: cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Fonte: acmilan.com