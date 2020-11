Verso Lille-Milan: Dalot vuole conquistare Stefano Pioli

Verso Lille-Milan: Diogo Dalot avrà la sua chance da titolare. Il portoghese vuole convincere Stefano Pioli

Questa sera il Milan sfiderà il Lille nel match valido per la quarta giornata di Europa League. Tra le file rossonere, Stefano Pioli manda in campo Diogo Dalot al posto di Davide Calabria.

Il giocatore proveniente dal Manchester Utd ha sin qui collezionato buone prestazioni in Europa League, esclusa l’ultima uscita proprio contro i francesi a San Siro, un po’ come tutto il resto della squadra. Ha collezionato una rete contro lo Sparta Praga, nel match conclusasi 3-0 per i rossoneri e ora vuole convincere Stefano Pioli per la corsia di destra.