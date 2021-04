Verso Lazio-Milan: Pioli spera di recuperare almeno un giocatore

Verso Lazio-Milan: Stefano Pioli spera di recuperare contro i biancocelesti Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è troppo importante in questo momento

Il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, deve assolutamente tornare a lavorare con cattiveria senza rimpianti o rimorsi. Lunedì c’è la Lazio all’Olimpico: gara crocevia della stagione in chiave Champions League.

Stefano Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, spererebbe di recuperare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ritenuto troppo importante per l’attacco rossonero: Leao e Mandzukic non danno garanzie.