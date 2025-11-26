Verratti suggestione di lusso per la Serie A: Spalletti lo sogna alla Juve, ma sullo sfondo resta il Milan e il rapporto speciale con Ibrahimovic

Verratti, il regista dell’Al-Duhail piace alla Juve per gennaio ma nelle scorse settimane era spuntata anche l’ipotesi Milan grazie ad Ibrahimovic

La costruzione delle squadre di Luciano Spalletti ha sempre seguito un filo conduttore tattico ben preciso: il gioco deve passare dai piedi educati di un regista visionario. Da Pizarro a Lobotka, passando per l’epopea di Brozovic, il tecnico di Certaldo ha sempre preteso un “cervello” in mezzo al campo. Una figura che oggi, analizzando la rosa della Juventus, sembra mancare e che l’allenatore avrebbe messo in cima alla lista dei desideri in vista del mercato di gennaio. Muoversi nella finestra di riparazione non è mai semplice, specialmente per un ruolo così delicato. Nelle ultime settimane i nomi accostati ai bianconeri si sono sprecati: si va dal giovane Alex Toth, talento classe 2005 del Ferencvaros corteggiato da mezza Bundesliga, fino all’idea low cost del “cavallo di ritorno” Marcelo Brozovic, in uscita dall’Al Nassr. Sullo sfondo rimangono piste ben più onerose come Hojbjerg, Hjulmand e Bernabé.

Tuttavia, come riportato da Sport Mediaset, nelle ultime ore è emersa una nuova suggestione affascinante: Marco Verratti. L’ex PSG, oggi 33enne, rappresenta l’identikit perfetto del play ideale per Spalletti. Attualmente in forza all’Al-Duhail SC in Qatar, dove percepisce un ingaggio monstre da circa 30 milioni a stagione, Verratti sembrava irraggiungibile. Eppure, il richiamo del calcio che conta potrebbe cambiare le carte in tavola. Non va dimenticato, ed è un dettaglio cruciale, che proprio nelle settimane scorse Verratti è stato accostato anche al Milan. L’ipotesi rossonera era nata non solo come opportunità tecnica, ma soprattutto in virtù del grande rapporto di amicizia che lega il centrocampista a Zlatan Ibrahimovic. L’attuale Senior Advisor del Milan, ex compagno di Marco a Parigi, potrebbe essere la chiave per convincerlo a scegliere il Diavolo qualora decidesse davvero di rientrare in Europa, creando un potenziale duello di mercato.

Mercato Milan, duello con la Juve per Verratti?

Al momento, dall’Argentina rimbalzano voci di un forte interesse del Boca Juniors, con i tifosi che hanno invaso i social del giocatore dopo la vittoria nella Champions League asiatica contro l’Al-Ittihad di Conceicao, Benzema e Kante: «È ora Marco, il Boca ti aspetta», scrivono in massa. Se le voci di un addio al Qatar fossero confermate, significherebbe che Verratti è disposto a ridursi drasticamente l’ingaggio, oggi fuori scala. Uno spiraglio in cui la Juventus vorrebbe inserirsi per regalare a Spalletti il suo regista, ma dovrà guardarsi bene dalla concorrenza, inclusa quella “affettiva” che porta a Milano. Il giocatore non ha mai esordito in Serie A: che sia la volta buona per vederlo finalmente nel nostro campionato?