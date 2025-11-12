Verratti, la rivelazione dell’ex centrocampista del PSG fa sognare i tifosi del Milan: non se lo aspettava nessuno

Verratti, importante rivelazione dell’ex centrocampista del PSG: l’italiano ha ammesso di seguire sempre la Serie A e di tifare Milan

Marco Verratti, pur non avendo mai giocato in Serie A, segue con grande attenzione il campionato italiano. Il centrocampista, oggi in forza all’Al-Duhail in Qatar, ha rivelato in un’intervista a Sky Sport Insider un sorprendente tifo per la stagione in corso.

Verratti tifa Milan, nonostante l’Inter sia la più forte

Nella chiacchierata, Verratti ha fornito la sua analisi sulla lotta Scudetto, indicando il club con la rosa più attrezzata:

PAROLE – «Sì, seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa».

Tuttavia, il classe 1992 ha rivelato di avere una preferenza per un’altra squadra in questo campionato:

PAROLE – «Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica».

La variabile senza coppe

Il tifo di Verratti per il Milan non è dettato solo dalla simpatia e dall’amicizia con Zlatan Ibrahimović, ma anche da un’analisi tattica sulla gestione delle energie. L’ex PSG vede un chiaro vantaggio per i rossoneri, pur ammettendo i limiti della rosa: «Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene».

Questa iniezione di simpatia da parte di un Campione come Verratti aggiunge un elemento in più di gossip al campionato italiano, con il centrocampista che continua a dimostrare un forte legame con il calcio italiano nonostante la sua carriera si sia svolta quasi interamente in Ligue 1 con il PSG.