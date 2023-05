Tra i nomi accostati in chiave mercato al Milan c’è quello di Verratti. La volontà del giocatore è chiara, la conferma di Pimenta

«Un italiano prima o poi pensa di tornare a casa; ha sempre voglia di rientrare. Non posso dire che per lui non sia così. Adesso il Psg deve finire il campionato, poi si vedrà»