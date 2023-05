Verona Milan Primavera LIVE: cronaca, risultato, sintesi e tabellino del match valido per la trentunesima giornata di campionato

Il Milan blinda la salvezza in campionato. 3-0 dei rossoneri sul campo del Verona grazie alle reti di Cuenca, Simic e Sia.

Verona Milan Inter 0-3: la cronaca del match

1′ INIZIO – Si parte, inizia la sfida tra Verona e Milan.

8′ OCCASIONE VERONA – Grande risposta di Nava sul tentativo ravvicinato di Bernardi.

12′ OCCASIONE MILAN – Punizione insidiosa di Traorè che supera la barriera e termina sul fondo.

13′ OCCASIONE VERONA – Altro grande intervento di Nava sulla conclusione di Cazzadori.

19′ OCCASIONE VERONA – Ripartenza del Verona e tiro al volo di Bragantini che esce fuori di poco alla sinistra.

26′ OCCASIONE MILAN – Colpo di testa di Longhi e intervento di Boseggia che mette in angolo.

28′ AMMONIZIONE SCHIRONE – Fallo su Chaka Traore che viene sanzionato con il cartellino giallo.

37′ AMMONIZIONE FOGLIO – Sanzionato con il cartellino giallo il duro fallo su Schirone.

43′ OCCASIONE MILAN – Grande punizione di Coubis che centra in pieno l’incrocio dei pali!

45′ FINE PRIMO TEMPO – Terminano i primi 45 minuti.

46′ INIZIA LA RIPRESA – Dentro Gala al posto di Foglio.

48′ OCCASIONE ZEROLI – Si inserisce con i tempi giusti in area, ma non riesce a ribadire in rete un cross dalla sinistra.

51′ OCCASIONE LONGHI – Chaka Traoré semina il panico in area, poi dal versante sinistro crossa in mezzo ma Longhi viene anticipato al momento del tiro.

55′ GOL CUENCA – Cosa ha fatto Cuenca!? Partito dal binario di destra, ne ha saltati quattro lungo la linea di fondo. Poi sinistro ad incrociare che si è infilato sul secondo palo.

63′ GOL SIMIC – Raddoppia il Milan con Simic, rimasto in area dopo un calcio d’angolo. Raccoglie un tiro dalla distanza e davanti a Boseggia firma il 2-0.

68′ TIRO ZEROLI – Conclusione alta da parte del rossonero, che non inquadra il bersaglio dalla distanza.

76′ GOL SIA – El Hilali disegna per Sia, che davanti a Boseggia lo mette a sedere e insacca a porta vuota.

82′ TIRO ZEROLI – Ci prova al volo Zeroli, calibrando un destro sotto il sette respinto in angolo da Boseggia.

87′ COLPO DI TESTA DENTALE – Traversone di Dalla Riva, Dentale di testa manda a lato.

FISCHIO FINALE

Verona Milan Primavera 0-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 55′ Cuenca, 63′ Simic, 76′ Sia

Hellas Verona: Boseggia, Calabrese, Schirone, Caia, Bernardi, Riahi, Matyjewicz, Gomez, Cazzadori, Ebengué, Bragantini. All. Sammarco. A disp. Marchetti, Toniolo, Patané, De Battisti, Zorom, Dalla Riva, Furini, Dias Patricio, Dentale, Diao, Nwanege

Milan: Nava, Coubis, Bozzolan, Simic, Nsiala, Traoré (74′ Sia), Foglio (46′ Gala), Zeroli, Eletu (75′ Malaspina), Cuenca, Longhi (74′ El Hilali). All. Abate. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Alesi, Andrews, D’Alessio, Paloschi, Bartesaghi

ARBITRO: Gianquinto di Parma

AMMONITI: 28′ Schirone, 37′ Foglio, 69′ Coubis, 83′ Calabrese