Il Verona non ci sta dopo l’episodio di Bastoni: «Fermati ingiustamente a San Siro». La descrizione del club veneto

«Un grande Verona fermato ingiustamente a San Siro» scrive il club veneto sul proprio sito ufficiale, puntando il dito per il clamoroso fallo di Bastoni non rilevato da arbitro o Var sul gol del 2-1 dell’Inter.

E poi ancora: «Al 93’ l’Inter torna in vantaggio: prima Bastoni da fuori colpisce la traversa, il pallone torna a Barella che prova la conclusione da lontano, Montipò intercetta ma il pallone resta lì e Frattesi da pochi passi appoggia in porta. Il gol viene convalidato nonostante Bastoni, pochi secondi prima, colpisca sul volto Duda con una gomitata nel cuore dell’area di rigore a palla lontana. Episodio non ravvisato né dalla terza arbitrale in campo né in sala VAR. Prima della ripresa del gioco, viene espulso Lazovic, che cercava di richiamare l’attenzione dell’arbitro sul fallo non fischiato». Un gol, quello dei rivali del Milan, che sarà contestato per molto tempo.