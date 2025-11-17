Ventura manda un messaggio al Milan di Allegri! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La corsa Scudetto si infiamma e le analisi degli addetti ai lavori si moltiplicano. Tra le voci più autorevoli, quella di Giampiero Ventura, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana, che ha offerto il suo punto di vista al Quotidiano di Puglia (fonte), lanciando un monito chiaro al Milan di Massimiliano Allegri.

Mentre il nuovo allenatore rossonero e il DS Igli Tare lavorano per ottimizzare la squadra in vista del mercato, Ventura evidenzia la fragilità mostrata dal Diavolo contro le squadre minori.

Le Lamentele sul Diavolo: Troppi Punti con le “Piccole”

L’analisi di Ventura non è tenera nei confronti del Milan, pur riconoscendo la necessità di pazienza per il nuovo ciclo Allegri. “Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole,” ha dichiarato l’esperto tecnico. Sebbene il recente pareggio di Parma non sia stato da buttare, la tendenza a sottovalutare o a non imporsi con autorità contro le formazioni di fascia bassa è un problema cronico che i rossoneri devono risolvere immediatamente per restare agganciati al treno di testa.

Questa mancanza di continuità è la vera sfida che Allegri, il vincente tecnico toscano, deve affrontare. Il suo compito, coadiuvato dal DS Tare, non è solo vincere le grandi sfide, ma instillare nella squadra la mentalità vincente necessaria per raccogliere il bottino pieno anche contro gli avversari meno quotati.

Inter e Roma Protagoniste: I Rivali Ieri e Oggi

Ventura individua nell’Inter la squadra più forte del momento. I nerazzurri, guidati in panchina da Cristian Chivu, stanno dimostrando grande solidità sia in campionato che in Champions League. La loro costanza di rendimento è il modello a cui il Diavolo deve aspirare.

La vera sorpresa del campionato, secondo Ventura, è però la Roma. La squadra capitolina, passata nelle mani di Gian Piero Gasperini, l’innovativo tecnico che ha fatto la storia dell’Atalanta, sta “scrivendo pagine significative” nella Capitale. La sua capacità di trasformare immediatamente la squadra è il fatto nuovo più significativo e proietta la Romacome una seria pretendente per la zona Champions e forse oltre.

Infine, l’ex CT tocca il momento delicato del Napoli, dove la sconfitta contro il Bologna ha innescato discussioni interne che hanno coinvolto il tecnico Antonio Conte. Nonostante le difficoltà, Ventura è certo che Conte saprà raddrizzare la situazione.

In sintesi, per competere fino alla fine, il Milan di Allegri e Tare dovrà superare la crisi di rendimento contro le piccole e dimostrare la stessa solidità dei suoi diretti rivali.