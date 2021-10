Ventola stronca Calhanoglu: «È l’unica nota stonata dell’Inter di Inzaghi»

Nicola Ventola ha parlato di Hakan Calhanoglu e del suo momento all’Inter. Le sue parole sul match tra Inter e Sassuolo

Nicola Ventola, in live Twitch alla Bobo TV, analizza la prestazione dell’Inter contro il Sassuolo.

«L’Inter è andata in difficoltà, con le idee di Inzaghi col Sassuolo rischi. Handanovic, una volta lo criticano e una volta no, ha salvato la partita laddove l’Inter era in difficoltà. Poi, quello che dico sempre, Inzaghi ha fatto i cambi nel momento giusto, indovinando i cambi. Calhanoglu è l’unica nota stonata, lui è il classico giocatore che lo devi coccolare, è discontinuo ma ha le qualità».