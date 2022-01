Niederauer: «Partita con il Milan? Ecco cosa mi aspetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, si così espresso ai canali del club in vista della partita del Milan:

SFIDA CONTRO LA SALAERNITANA – «Nella giornata di ieri, la nostra squadra si trovava a Salerno in totale conformità alle direttive della Lega Serie A e ai regolamenti federali, che impongono a tutte le squadre, in assenza di una precisa indicazione di rinvio, di presentarsi sul campo di gioco»

3-0 a TAVOLINO – «La partita, nonostante l’opzione di rinvio, è stata confermata. E noi, in virtù di questa conferma, siamo andati a Salerno. Perciò la partita si sarebbe dovuta giocare, in alternativa occorre stabilire il risultato di 3-0 a tavolino a nostro favore»

GARA CON IL MILAN – «Chiediamo peraltro che il risultato venga convalidato prima del prossimo match casalingo col Milan. Abbiamo lasciato a casa due squalificati per far scontare loro la giornata di penalità, e non vorremmo che scontassero una squalifica più estesa a causa di questa situazione»