Venezia Milan, il testa a testa a centrocampo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha condiviso alcuni dei duelli che, nella partita contro il Venezia, potrebbero rivelarsi decisivi:

«GIANLUCA BUSIO vs SANDRO TONALI

Due giovanissimi punti fermi del centrocampo. Da un lato Gianluca Busio, statunitense di origini italiane, classe 2002 e alla prima stagione in Serie A. Busio si sta già imponendo come titolare inamovibile dei lagunari e, da quando è stato a disposizione di Zanetti, non ha mai saltato una partita. È il giocatore del Venezia che registra più contrasti (34) e più passaggi effettuati nella metà campo offensiva (281). Parallelamente a Busio, Tonali ha giocato tutte e 20 le gare di Serie A ed è il più giovane giocatore ad aver collezionato almeno 20 presenze nella Serie A in corso. Grazie a prestazioni sempre più convincenti, ha acquisito sempre più fiducia ritagliandosi spazi importanti in un reparto con grande concorrenza. Sandro è il leader dei rossoneri per passaggi nella metà campo offensiva (391) e cross effettuati (70).»