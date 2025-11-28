Vecino cambia ruolo, torna Dele Bashiru: Sarri in emergenza a Milano contro Allegri

Vecino in un altro ruolo e non solo, diverse le situazioni che mettono in evidenza la situazione di emergenza in casa Lazio

Il cruciale scontro di domani sera a San Siro tra il Milan e la Lazio si preannuncia come una partita non solo tattica, ma anche pesantemente influenzata dalle assenze e dalle conseguenti scelte d’emergenza dei due tecnici. Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono chiamati a risolvere complicati enigmi di formazione per schierare il miglior undici possibile.

L’Incognita Pulisic nel Milan di Allegri

Sul fronte rossonero, l’allenatore Massimiliano Allegri, l’abile stratega livornese, potrebbe dover rinunciare a un elemento fondamentale del suo attacco: Christian Pulisic. L’esterno statunitense, noto per la sua velocità e capacità di finalizzazione, è in dubbio e la sua potenziale assenza rappresenterebbe un duro colpo per il reparto offensivo del Diavolo. Pulisic è stato finora cruciale per la manovra offensiva e la sua eventuale indisponibilità costringerebbe Allegri a ridisegnare l’assetto, magari affidandosi all’esperienza di un trequartista come Luka Jović, il centravanti serbo.

Il Grido d’Allarme nel Centrocampo di Sarri

La situazione è ancora più critica in casa Lazio. Maurizio Sarri, il tecnico toscano con una forte predilezione per un centrocampo tecnico e ordinato, si trova a gestire una vera e propria crisi in cabina di regia. Contro il Milan, i biancocelesti dovranno fare a meno di due pilastri fondamentali: Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, entrambi infortunati.

L’assenza dei due interpreti naturali del ruolo di playmaker ha costretto Sarri all’adattamento forzato: sarà Matías Vecino, il centrocampista uruguaiano dinamico e di inserimento, a essere schierato nel ruolo cruciale di regista. Una mossa che altera gli equilibri tattici e che sarà certamente un punto su cui il Milan cercherà di fare leva.

Dele-Bashiru: Il Ritorno a Tempo per la Coppa d’Africa

La gravità dell’emergenza è stata confermata dalla mossa disperata della società laziale di reintegrare in lista Serie A il centrocampista Dele-Bashiru. Il nigeriano è stato inserito in rosa per offrire una soluzione in più a Sarri in mediana.

Questa mossa è particolarmente significativa e quasi paradossale, se si considera che Dele-Bashiru è tra i giocatori che a breve lasceranno la squadra per partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Il suo reintegro, sebbene temporaneo, dimostra quanto la situazione a centrocampo sia divenuta insostenibile.