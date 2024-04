Varriale durissimo su Pioli: «Dominato tatticamente da De Rossi». La sua analisi

Varriale senza mezze misure: «Pioli dominato tatticamente da De Rossi». La sua analisi dopo la sfida dell’Olimpico

Intervenuto sul proprio profilo Twitter al termine della sfida tra Roma e Milan, Enrico Varriale ha commentato così l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League. La sua analisi.

VARRIALE – «Con merito Atalanta e Roma vanno in semifinale ribaltando i pronostici su Liverpool e Milan. All’Olimpico è trionfo per De Rossi che anche al ritorno domina tatticamente Pioli vincendo pur giocando quasi un’ora in 10. Gasperini soffre al via ma poi firma l’impresa»