Varane Milan: il difensore in uscita dal Manchester United, il possibile scenario

Il calciomercato Milan continua a muoversi alla ricerca di possibili colpi in vista della sessione estiva per rinforzare il reparto difensivo. Il tal senso piace Varane, che è in uscita dal Manchester United.

Come riportato da Sky Uk il club inglese prepara una rivoluzione e tre profili sarebbero già certi dell’addio: oltre Martial e Amrabat ci sarebbe proprio l’ex Real Madrid.