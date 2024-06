Van Dijk RISPONDE per le rime a Van Basten: «So che posso migliorare, me la prendo anch’io con me stesso»

Il difensore e capitano dell’Olanda, Virgil van Dijk, replica alle critiche ricevute dall’ex attaccante del Milan, Marco Van Basten

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Romania Olanda, il capitano degli Oranje, Virgil van Dijk, ha risposto così alle critiche ricevute da Van Basten. Lo storico bomber del Milan ha accusato il difensore del Liverpool di aver fatto troppo poco per meritarsi la fascia da capitano della nazionale olandese.

PAROLE – «Me la prendo anche io con me stesso. Non sono arrabbiato, perché so anche quando posso e devo migliorare. Lavoro anche su questo. L’ultima partita non è stata la mia migliore. È importante per me lavorare su questo aspetto e lo sto facendo. La prendo come una cosa importante e mi riguarda».