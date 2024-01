Van Breemen Milan: un altro club di Serie A si fionda sul difensore: sfida ai rossoneri sul mercato? Ecco chi vuole il centrale del Basilea

Accostato in passato al calciomercato Milan come profilo gradito per la difesa, Finn Van Breemen continua ad attirare su di sé l’interesse di club italiani. Il suo nome è tornato di moda anche per l’Udinese, che aveva sondato il terreno ad inizio gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i friulani avrebbero messo nuovamente nel mirino il centrale del Basilea vista la trattativa per il trasferimento di Nehuen Perez al Napoli e visto il no di Ostigard alla destinazione bianconera. Per il centrale olandese classe 2003, il club svizzero chiede 5 milioni di euro, mentre la società di Pozzo sarebbe disposta ad offrirne circa la metà.