Van Bommel Milan, le voci di un possibile addio fanno male all’Anversa: persa la finale di Coppa del Belgio contro il Saint-Gilloise. Il tabellino

Una sconfitta pesante per l’Anversa di van Bommel, allenatore seguito per il dopo Pioli dal Milan. La sua squadra ha perso per 1-0 la finale di Coppa di Belgio contro il Saint-Gilloise.

Decisivo il gol del giapponese Machida al 46′ del primo tempo che ha portato alla vittoria i ragazzi di Blessin, ex tecnico del Genoa. Terzo trionfo nella competizione per il Saint-Gilloise che ha festeggiato così sui propri profili social.