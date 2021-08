Valencia-Milan, Gayà: «Ecco le mie impressioni per domani»

Valencia-Milan: Gayà, capitano del club spagnolo, ha espresso la sua ammirazione per il Milan di Pioli: le sue parole

«Le amichevoli servono per preparare; il risultato non è importante, anche se vogliamo vincere sempre. Abbiamo un buon test contro un rivale molto forte e importante e cercheremo di batterlo». Così il capitano del club spagnolo, Gayà, nell’immediata vigilia del test amichevole che vedrà contrapposto il suo Valencia al Milan di Pioli.

Il capitano del Valencia e colonna portante della retroguardia degli spagnoli, ha espresso tutta la sua ammirazione per il gioco messo in mostra dai rossoneri, considerando quello di domani un match perfetto per testare le ambizioni dei suoi compagni dopo annate colme di delusioni.