Vaciago: «Serie A Femminile? Pensavo fosse il Milan la rivale della Juve»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di Tuttocalciofemminile ha detto la sua sulla Serie A Femminile:

«La rivalità tra Juve e Roma in campionato? Sta crescendo. Rispetto al maschile è una rivalità molto più sportiva. Io ero convinto di vedere il Milan, più che la Roma, competere per lo Scudetto, non pensavo che la Roma fosse così forte, vedevo il Milan come anti Juve. Un campionato competitvo fa bene al sistema»