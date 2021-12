Vaciago: «Al Milan manca Kjaer, uno così in certe partite serve»

Guido Vaciago, giornalista intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle assenze del Milan in vista del Napoli. Ecco il suo parere

«L’assenza che pesa di più per me è quella di Kjaer. Anche Leao manca molto perché è uno che sa fare la differenza, ma uno come Kjaer, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale, è sempre utile in partite così».