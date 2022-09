Il terzino del Milan Sergino Dest ha giocato titolare nell’amichevole persa dagli USA per 2-0 contro il Giappone

Pomeriggio amaro per gli USA. La nazionale a stelle e strisce viene sconfitta per 2-0 dal Giappone in amichevole. Decidono le reti di Kamada e Mitoma.

In campo da titolare anche il terzino del Milan Sergino Dest. Il classe 2000 gioca il primo tempo prima di venire sostituito all’intervallo.