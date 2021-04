Un giro di portieri per il Milan, ecco come potrebbe diventare il reparto

Il reparto portieri del Milan potrebbe cambiare completamente, tre nomi in arrivo e tre in uscita dalla rosa rossonera

Gigio Donnarumma sempre in bilico per il rinnovo del contratto che scade a giugno. Mino Raiola, che pochi giorni fa aveva criticato la Super League, sta tirando la corda per costringere il Milan a concedere 10 milioni di euro a stagione al proprio assistito. Se così non sarà, cambieranno molte cose.

Inanzitutto dentro Maignan, con il quale c’è già un accordo sull’ingaggio e con il Lille. Addii certi per Tatarusanu e Antonio Donnarumma, mentre dovrebbe arrivare Mirante. Il terzo portiere potrebbe essere Plizzari, al rientro dal prestito.