Ultimissime Milan, le notizie del giorno: 15 marzo 2021

12.30 – Virdis, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole: «Il Milan sta perdendo terreno a causa dei tanti infortuni, manca sempre un numero notevole di giocatori, a cominciare dal fondamentale Ibrahimovic. Ieri ha patito la grande tecnica del Napoli e poi sarebbe stato meglio giocare oggi, visto l’impegno di giovedì scorso contro il Manchester United. Guardate anche la Roma ieri».

Giacinti: «È un momento difficile, ma sono certa che ne usciremo insieme»

Le parole. 12.05 – Valentina Giacinti con un post su Instagram commenta la sconfitta rossonera per mano dell’Inter in Coppa Italia.

Rebic, attesa per la decisione del giudice sportivo: rischio molto alto

10.45 – Rebic, attesa per la decisione del giudice sportivo: rischio molto alto ovvero più di una giornata di stop, intanto salterà la Fiorentina. I dettagli.

Napoli, De Laurentiis chiama la squadra prima di affrontare il Milan

9.30 – Napoli, secondo quanto riferito da Corsport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato alla squadra prima della gara con il Milan, poi vinta per 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano. Parole a volte di circostanza, altre volte sicure per via delle sensazioni del momento, quelle del presidente trovano poi riscontro.