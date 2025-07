Arsenal Milan, si sblocca il risultato: gol di Saka su errore in marcatura di Bartesaghi. Tutti i dettagli. Le ultimissime notizie

Il punteggio si è finalmente sbloccato al National Stadium di Singapore! Al minuto 52 dell’amichevole tra Arsenal e Milan, è stato Bukayo Saka a trovare il gol del vantaggio per i Gunners, portando il risultato sull’1-0. Una rete che premia la maggiore iniziativa dell’Arsenal in questa fase della partita.

L’azione che ha portato al gol è stata ben costruita sulla fascia, con Leandro Trossard che ha firmato l’assist decisivo. Il cross dell’attaccante belga ha pescato Saka in area di rigore, dove l’esterno inglese non ha sbagliato, insaccando la rete. Un’azione rapida e incisiva che ha colto di sorpresa la difesa rossonera.

Purtroppo per il Milan, l’episodio del gol ha evidenziato una disattenzione difensiva. In particolare, Bartesaghi ha perso la marcatura su Saka, lasciandogli lo spazio necessario per battere a rete. Un errore che il giovane difensore dovrà analizzare, ma che rientra nella logica delle amichevoli pre-campionato, dove l’obiettivo è proprio quello di testare i meccanismi e correggere le imperfezioni.

Nonostante il gol subito, mancano ancora quasi 40 minuti alla fine del tempo regolamentare, e il Milan avrà tutto il tempo per cercare di pareggiare i conti. Mister Allegri potrebbe essere tentato di operare dei cambi per dare nuova linfa alla squadra e cercare la reazione. La sfida rimane aperta, e sarà interessante vedere come i rossoneri reagiranno allo svantaggio, cercando di costruire occasioni per rimettere in equilibrio il match. L’Arsenal, forte del vantaggio, cercherà invece di gestire il possesso e magari chiudere la partita.