Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.50 -Milan, Mandzukic non convocato per una bronchite: le ultime – Il motivo dell’indisponibilità del classe ’86 è una bronchite, anche se probabilmente non sarebbe comunque sceso in campo per via di qualche problema fisico accusato nel match contro la Lazio

Ore 12.45 – Conferenza stampa Fonseca: «Motivato fino alla fine, sono sempre serio» – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole

Ore 12.30 – Juventus, Pirlo non pensa al futuro – Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve

Ore 12.10 – Bologna, conferenza stampa Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico

Ore 11.20 – Bufera arbitri, la denuncia: «Giudizi truccati per andare in Serie A» – Daniele Minelli e Niccolò Baroni hanno denunciato alla Procura di Roma un meccanismo per gonfiare i giudizi degli arbitri e manipolare le graduatorie per andare in Serie A. Lo riporta Repubblica.

Ore 11.00 – Juventus, addio Paratici? C’è già il nome del sostituto – L’edizione odierna di Tuttosport ha delineato la situazione in casa Juventus in chiave dirigenziale. Il quotidiano torinese ha portato al vaglio l’ipotesi addio a fine stagione di Paratici (scenario concreto ma non scontato). L’orientamento del club sarebbe quello di promuovere internamente Federico Cherubini

10.05 – Simy si racconta: «Ho cominciato per strada e facevo danni. Ora lotto per ciò che merito» – Una delle grandi sorprese di questo campionato è certamente Nwankwo Simy, attaccante del Crotone che fino a questo momento ha messo a segno 19 gol in campionato. Il nigeriano si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek. Le parole

Ore 9.40 – Insigne, Lozano e Politano fanno volare il Napoli: più gol degli esterni del City – Il Napoli vola con Insigne, Lozano e Politano sugli esterni: le tra ali azzurre hanno segnato più di quelle del Manchester City. I numeri

Ore 9.20 – Inter, Zhang chiede un ultimo sforzo. Il presidente non partirà per Crotone – Nella visita ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter Zhang ha fatto un discorso di incoraggiamento alla squadra. La notizia

Ore 8.40 – Vaccino ai calciatori: un messaggio che va oltre la questione morale – In vista degli Europei gli Azzurri saranno tra i primi calciatori a ricevere il vaccino: dibattito aperto tra chi li considera privilegiati e chi invece ne sottolinea il ruolo da testimonial. L’editoriale

Ore 8.20 – Roma, con Sarri sarà rivoluzione: un acquisto per reparto e nuovo staff medico – Con l’ipotetico arrivo di Sarri in panchina, la Roma si prepara alla rivoluzione: l’allenatore chiede almeno un rinforzo per reparto. I nomi