Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Ranking UEFA: gli aggiornamenti sulle italiane – La UEFA, dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League ed Europa League, ha pubblicato il ranking: la Roma aggancia il Tottenham al quattordicesimo posto dopo il passaggio del turno. La classifica

Ore 13.00 – Genoa, parla Strootman – Kevin Strootman si racconta ai microfoni di Sky Sport: le parole del centrocampista del Genoa in vista della gara contro il Milan. Le sue parole

Ore 12.30 – Torino, Sirigu può saltare Roma e Bologna – Tuttosport, infatti, come Sirigu potrebbe essere assente sia per la gara contro la Roma che in quella contro il Bologna mercoledì. Da valutare le sue condizioni dopo il tampone negativo che ancora non è arrivato. Al suo posto Milinkovic Savic in porta.

Ore 11.25 – Riapertura stadi, ipotesi metà maggio con le ultime due di campionato – FIGC e Governo studiano il piano per riaprire gli stadi: c’è l’ipotesi metà maggio. Il piano

Ore 10.45 – Roma, rapina a casa Smalling: tre uomini armati costringono l’inglese ad aprire la cassaforte – Nella notte, tre uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione di Smalling costringendolo ad aprire la cassaforte. Il fatto

Ore 10.20 – Torino, riecco Nkoulou: Nicola lo lancia dopo due mesi di assenza – Contro la Roma, potrebbe scattare l’ora di Nicolas Nkoulou lontano dai campi da due mesi a causa del Covid. La notizia

Ore 9.50 – Sampdoria, Ferrero non molla Stankovic: nuovo incontro con l’agente – La Sampdoria pensa al nuovo allenatore e Ferrero avrebbe avuto un nuovo incontro con l’agente di Dejan Stankovic, viste le difficoltà per il rinnovo di Ranieri. La notizia

Ore 9.15 – Napoli, Zielinski punta a superarsi. E De Laurentiis lo ritiene incedibile – Piotr Zielinski vuole superare il suo record personale di gol. Intanto il presidente lo ritiene incedibile anche di fronte a una maxi offerta. La notizia

Ore 8.40 – Caos in Lega, Dal Pino potrebbe denunciare i sette club che ne hanno chiesto le dimissioni – Paolo Dal Pino passa all’attacco e potrebbe denunciare i sette club di Serie A che ne hanno chiesto le dimissioni da presidente della Lega. La notizia

Ore 8.20 – Grazie Roma, che ci fai vivere e sentire ancora – La Roma supera l’ostacolo Ajax accedendo alla semifinale di Europa League e mantenendo vivo il calcio italiano. L’editoriale