Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.45 – Verona, un positivo nel gruppo squadra – «Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario».

Ore 13.30 – Roma, De Rossi parla chiaro – Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro ospite al corso per Team Manager della LUISS. Le parole

Ore 13.00 – Cagliari, Semplici in conferenza stampa – Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le sue parole

Ore 12.30 – Benevento, parla Inzaghi – Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Le sue parole

Ore 11.10 – Conferenza stampa Prandelli: «Fiorentina operaia. Io direttore tecnico? Ci vuole tempo» – L’allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese: «Operai sempre. Senza operai, se hai dieci architetti chi lavora? Operai perché affrontiamo una squadra fisica e forte, che ha anche individualità importanti». La conferenza

Ore 10.25 – LeBron attacca Ibrahimovic: «Parla senza sapere niente» – Al termine della partita contro Portland, LeBron James ha risposto alle critiche di Ibrahimovic: «Sono la persona sbagliata da criticare perché parla di politica senza saperne niente. Mi preparo prima di parlare, i miei commenti arrivano da una mente molto educata». Le parole

Ore 9.35 – Verona, Zaccagni: «Apprendo velocemente e mi ispiro a Del Piero» – Il talento del Verona si è raccontato in una intervista a SportWeek: «Dal punto di vista tattico, già da ragazzino ero più avanti degli altri. È una dote che ho di mio e che gli allenatori delle giovanili mi hanno aiutato a sviluppare». L’intervista

Ore 9.00 – Ottavo giocatore positivo al Torino, verso il rinvio anche la partita contro la Lazio – La situazione in casa granata si fa sempre più allarmante, ieri ottava positività nonostante l’isolamento domiciliare, attività sportiva ancora sospesa. L’editoriale

Ore 8.40 – Conte: «Mi avevano sconsigliato l’Inter. Quando si parla di me c’è sempre un però» – In una intervista al Corriere della Sera, l’allenatore dell’Inter ha parlato della sua esperienza in panchina e in nerazzurro: «Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti: so che nel mio campo ho da dire e tanto». Le parole

Ore 8.20 – Inter, Lautaro: «Ero vicino al Barcellona, ma ora rinnovo coi nerazzurri» – L’attaccante argentino si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: «È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivato vicino a quel club». L’intervista