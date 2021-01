Ultime Notizie Serie A: tutte le news di oggi – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.45 – Genoa, Ballardini vuole il massimo – Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in vista della gara contro il Bologna: ecco le parole dell’allenatore dei rossoblu

Ore 13.30 – Convocati Bologna per il Genoa – Tante assenze per il Bologna per la gara contro il Genoa a cui si aggiunge anche quella di Ravaglia, colpito dal COVID. Ecco la lista dei convocati di Mihajlovic per la gara contro il Genoa. I CONVOCATI

Ore 13.00 – Caicedo Inter, ritorno di fiamma? – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Caicedo sarebbe finito nel mirino dell’Inter che lo riterrebbe perfetto per il ruolo di vice Lukaku.

Ore 12.40 – Foggia elogia Lapadula – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del mercato dei sanniti in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Le parole sull’attacco.

«Ci stiamo guardando intorno, qualcosa faremo, ma dovranno essere giocatori funzionali al nostro progetto e alla predisposizione al lavoro. Quando dicono che Lapadula non fa gol, dimenticano di dire che è il nostro primo difensore, il primo che ti dà equilibrio».

Ore 12.30 – UFFICIALE Spezia, nuovo ingresso in società: Felugo consigliere per l’area tecnico-sportiva – Lo Spezia comunica l’ingresso in società di Maurizio Felugo. Ecco il comunicato del club ligure. IL COMUNICATO

Ore 11:33 – Napoli, prenotato Zaccagni – Secondo quanto riferito da Tuttosport, Mattia Zaccagni i sarebbe stato già prenotato dal Napoli in previsione di giugno. Repubblica inoltre aggiunge che l’acquisto del giocatore sarebbe già definito sulla base di 14 milioni di euro. Il trequartista del Verona, infatti, sarebbe il principale candidato per sostituire Fabian Ruiz, il quale sembra destinato alla cessione viste le difficoltà nel rinnovare il proprio contratto.

Ore 10:54 – Un nuovo vice Morata – La Juventus è alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Alvaro Morata: negli ultimi giorni i nomi sono tanti, dal ritorno di Llorente a Pellè a quello di Quagliarella che ieri è uscito allo scoperto dichiarando di restare alla Sampdoria. Tuttosport riporta un nome nuovo ovvero quello di Eldor Shomurodov, uzebko classe 1995 del Genoa. In questa stagione 10 presenze, 2 gol e 1 assist e un modo di giocare assimilabile a quello di Morata con velocità e sponde per i compagni. Secondo il quotidiano la Juve vorrebbe prenderlo in prestito (magari gratuito) fino a giugno per poi concretizzare l’operazione in estate.

