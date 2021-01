Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata odierna

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Lazio, i convocati di Inzaghi – Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo. L’ELENCO.

Ore 13.30 – Milan, Tomori si presenta – Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv: «Ho scelto di venire al Milan perchè è un club con una grande storia e grandi giocatori. Ora il club è in un buon momento, è un’opportunità che non potevo rifiutare. Per me è un grande onore essere qui. Quando mi hanno chiamato per la prima volta sono rimasto sorpreso. Poi ho parlato con Paolo Maldini, il miglior difensore della storia, che mi ha chiesto di venire qui. Da lì ho capito che qui è dove volevo giocare, anche per imparare da lui. Ora sono molto contento di essere qui».

Ore 13.00 – Milan, l’esito degli esami a Kalulu – I primi risultato dicono che si tratta di un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome.

Ore 12.30 – Bologna, le parole di Bigon – Il direttore sportivo dei felsinei ha parlato a DAZN prima del match contro la Juve. Le sue parole.

Ore 12.15 – Juventus, le parole di Paratici – Il direttore dell’area tecnica bianconera ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Ore 11.18 – Gomez poteva andare alla Roma – Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su Il Tempo, la Roma aveva presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta per il Papu Gomez. Offerta respinta al mittente in quanto il presidente della Dea Antonio Percassi ha bloccato la cessione del giocatore a qualsiasi squadra italiana.

Ore 10.39 – Verona, i convocati di Juric – Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio al Bentegodi contro il Napoli. 24 i giocatori chiamati dall’allenatore croato. Fra di loro non c’è Stefano Sturaro, appena arrivato al Genoa ma ancora alle prese con un problema fisico che lo terrà fuori per almeno dieci giorni.

Ore 10.01 – Fiorentina su Torreira – Secondo quanto riferito da La Nazione, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè sta per tentare l’affondo decisivo per chiedere l’acquisto dall’Arsenal di Lucas Torreira La formula con cui la Fiorentina vuole convincere l’Arsenal è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Ore 9.32 – Mandzukic titolare? – Dopo il debutto in campionato con la maglia rossonera, ora Mario Mandzukic si candida per un posto da titolare in Coppa Italia. Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico Stefano Pioli potrebbe schierarlo dal primo minuto martedì sera contro l’Inter.

Ore 9.12 – Dzeko all’Inter e Eriksen alla Roma – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe chiuso alla possibilità di uno scambio di prestiti Dzeko-Eriksen con la Roma. Il problema non è di natura tecnica, in quanto Antonio Conte farebbe carte false per avere l’attaccante bosniaco in rotta con Paulo Fonseca, quanto di natura economica. Dzeko infatti porterebbe con sé un ingaggio pesante mentre i nerazzurri stanno provando a cedere Eriksen proprio per risparmiare sullo stipendio del danese.

Ore 8.05 – Una lunga squalifica per Conte – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte rischia una lunga squalifica per l’espulsione rimediata contro l’Udinese. Secondo Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro avrebbe avuto anche un acceso battibecco con il direttore di gara al rientro negli spogliatoi dopo il triplice fischio. I due avrebbero sfiorato il contatto fisico e l’intervento di giocatori e dirigenti è stato decisivo per dividerli. Inoltre Conte avrebbe rivolto degli insulti a Maresca, il quale ha segnalato tutto nel suo referto.

Ore 8.02 – Napoli, torna Osimhen – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Verona. Presente anche Victor Osimhen che rientra in gruppo dopo l’infortunio alla spalla e la positività al coronavirus. La sua ultima partita in campionato risale all’8 novembre contro il Bologna.