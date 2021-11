Ultime Notizie Serie A: i problemi del Napoli, le parole di Darmian

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – Napoli, altro infortunio: Insigne non ci sarà contro lo Spartak Mosca – Altro infortunio in casa Napoli dopo Osimhen e Anguissa. Problema al ginocchio per Insigne. Le ultime

Ore 13.20 – Conferenza stampa Darmian: «La chiamata dell’Italia mi farebbe molto piacere» – L’esterno dell’Inter Darmian ha parlato alla vigilia della partita contro lo Shakhtar Donetsk. L’esterno dell’Inter Darmian ha parlato alla vigilia della partita contro lo Shakhtar Donetsk. Le dichiarazioni

Ore 13.10 – Conferenza stampa Inzaghi: «Il passaggio del turno è tutto nelle nostre mani» – L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk. Le dichiarazioni

Ore 12.20 – Conferenza stampa Spalletti: «Le difficoltà ci faranno avere un destino straordinario» – L’allenatore del Napoli Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello Spartak Mosca. Le parole

Ore 12.00 – Napoli, Juan Jesus: «Chi indossa questa maglia deve dare sempre il 100%» – Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spartak Mosca. Le parole

Ore 11.10 – Infortunio Osimhen, Tartaro (chirurgo): «Tempi di recupero ridotti ma…» – Le parole del chirurgo Tartaro che opererà Osimhen, attaccante del Napoli. Le dichiarazioni

Ore 10.20 – Antonello sul nuovo Stadio: «Presto sarà annunciato il progetto» – Il dirigente dell’Inter Antonello ha parlato del nuovo stadio e delle tempistiche per l’inaugurazione. Le parole

Ore 9.40 – Udinese, la panchina di Gotti traballa: Genoa decisiva – La panchina di Gotti dell’Udinese non è mai stata così tanto in bilico. La notizia

Ore 8.30 – Joao Pedro al via le pratiche per la convocazione nell’Italia – Si sta lavorando per la convocazione di Joao Pedro in nazionale: al via le pratiche burocratiche. La notizia

Ore 8.00 – Buffon a Tiki Taka: «Sarri Juve? Ha avuto attriti e non c’è stata la scintilla» – Nella tramissione serale di Tiki Taka ha parlato il portiere del Parma Gianluigi Buffon: chiacchierata a 360° dalla Juve alla Nazionale. Le parole