Modric Milan, dato clamoroso riferito agli abbonamenti: numero dalla portata quasi storica. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’entusiasmo dei tifosi rossoneri non conosce sosta, e lo dimostra chiaramente l’inizio della fase di vendita libera della campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2025/2026, cominciata oggi alle ore 15. Un segnale fortissimo di attaccamento alla maglia e di fiducia nel progetto della società.

Il dato che salta immediatamente all’occhio, e che evidenzia la portata di questo fervore, è un picco di vendite similare a quello registrato nel giorno dell’ufficialità di Luka Modric. Quel giorno, infatti, si registrarono circa 1500 tessere vendute in poche ore. Un numero impressionante che testimonia come l’arrivo di un fuoriclasse come Modric abbia acceso la passione, ma anche come l’inizio della vendita libera per la prossima stagione stia generando un entusiasmo altrettanto palpabile. Questo parallelismo non è casuale: significa che i tifosi credono non solo nei grandi colpi di mercato, ma anche nel progetto a lungo termine del club e nella competitività della squadra che si sta costruendo.

La campagna abbonamenti è un termometro fondamentale per misurare il polso della tifoseria e l’attesa per la nuova annata. Un avvio così prepotente della fase di vendita libera è un segnale estremamente positivo per il Milan, che si prepara a vivere una stagione in cui l’apporto del “dodicesimo uomo” sarà, come sempre, cruciale. Lo stadio San Siro si preannuncia ancora una volta una roccaforte rossonera, pronta a spingere la squadra verso nuovi successi.

L’affluenza e la rapidità con cui le tessere stanno andando esaurite sono la prova tangibile della fedeltà e dell’amore incondizionato dei sostenitori milanisti. Questo entusiasmo iniziale è un’iniezione di fiducia per la società e per la squadra, che sa di poter contare su un pubblico sempre presente e caloroso. La corsa all’abbonamento è ufficialmente aperta, e i primi dati indicano che sarà un altro anno da record per il popolo rossonero.