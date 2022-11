Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

19.00 – Parla Spalletti – Il tecnico del Napoli ha parlato della sosta del campionato di Serie A. Le parole

17.45 – Problemi per Bocchetti – L’allenatore dell’Hellas Verona ancora non ha il patentino UEFA Pro per allenare in regola. L’annuncio dell’AIAC

16.00 – Parla Onana – Il portiere dell’Inter ha parlato del portiere del Milan, Maignan. Le parole

14.45 – Pallotta torna in Serie A? – L’ex proprietario della Roma interessato alla Sampdoria. La notizia

12.55 – Il fuorigioco automatico sbarca in Serie A – La decisione della federazione di introdurre questa novità. La notizia

12.35 – La proposta di Zenga sul tempo effettivo – fermare il tempo nei minuti finali. Le parole

10.45 – Buone notizie – Wijnaldum prova ad accorciare i tempi per il rientro, Mourinho può sorridere in vista della ripresa del campionato. Le condizioni

9.45 – Parla Onana – «I primi contatti con l’Inter sono stati due anni da»: questa la rivelazione dell’estremo difensore camerunense. Le dichiarazioni

8.30 – Incontro con Allegri – Il tecnico si incontra con la dirigenza bianconera per organizzare il futuro insieme. La notizia