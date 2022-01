Ultime Notizie Serie A: problemi per Bonucci, Vlahovic riapre alla Viola

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 17.00 – Il Barca cerca spazio per Ferran Torres. Il ds blaugrana Alemany spiega come farà il club a liberare spazio salariale per far giocare il nuovo acquisto. Le parole

Ore 15.15 – Due positivi Sassuolo. Nuovi guai in casa neroverde, c’è anche un giocatore tra i contagiati. La notizia

Ore 14.00 – Bonucci affaticato. Il difensore bianconero ha interrotto l’allenamento per un problema muscolare. La notizia

Ore 12.45 – Le designazioni arbitrali. Ufficializzate le squadre arbitrali per la ventesima giornata di Serie A Le ultime notizie

Ore 11.30 – Vlahovic apre le porte alla Viola. Parole distensive quelle del centravanti serbo che elargisce parole al miele per la Fiorentina. L’intervista

Ore 9.20 – Inter, piace Digne. Offerta sul tavolo con uno scambio. I nerazzurri disposti ad inserire una contropartita per arrivare all’esterno. La notizia

Ore 8.40 – Capello: «Covid? Tutti devono vaccinarsi, decurterei lo stipendio». L’ex allenatore ha detto la sua sui giocatori no vax. Le parole.

Ore 8.30 – Napoli, niente proposta ad Insigne e addio sempre più vicino. Il capitano azzurro vedrà Toronto nei prossimi giorni. La notizia.

Ore 8.20 – Roma, piace Ndombelè. I giallorossi guardano in Premier League. Le ultime