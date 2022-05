Ultime Notizie Serie A: variabile portieri, esonerato Mazzarri

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

17.45 – Il Gallo fa 100 – Belotti raggiunge la cifra tonda con il Torino in serie A, il capitano granata segna una tripletta e continua a scalare la classifica marcatori. La notizia

16.00 – La Salernitana ci crede – Questa sera a Bergamo la squadra di Nicola prova a continuare a cullare il sogno salvezza sfidando l’Atalanta. Le ultime

14.15 – La Lazio attacca Mourinho – «Prova a distogliere l’attenzione dai risultati mancati»: così il club biancoceleste dopo le accuse del tecnico giallorosso. Il comunicato

12.30 – Esonerato Mazzarri – Il Cagliari ha deciso, esonerato Mazzarri: il tecnico sollevato dall’incarico, la squadra all’allenatore della Primavera Agostini. La notizia

10.50 – Allarme Barella rientrato – Il centrocampista era uscito per un problema al ginocchio a Udine, ma non dovrebbe essere niente di grave e non sono previsti esami. Le sue condizioni

10.00 – Capello su Leao – «Mi fa arrabbiare, nemmeno lui ha capito le potenzialità che ha e potrebbe essere dirompente»: così Fabio Capello sul portoghese del Milan. Le parole