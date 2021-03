Ultime Notizie Serie A: ecco tutte le novità della giornata di oggi

Ore 13.50 – Caso Lazio-Torino, Gravina: «Protocollo chiaro, le regole vanno rispettate» – Al termine del Consiglio Federale, Gabriele Gravina ha parlato del caso Lazio-Torino: «Rispetto il Protocollo che dice “salvo quanto disposto dall’autorità sanitaria”. Il protocollo è valido e il calcio si sta comportando in maniera responsabile. Le regole vanno rispettate da tutti». Le parole

Ore 13.05 – Le unghie di De Vrij, i denti di Sanchez, la mano di Conte – La sesta vittoria consecutiva dell’Inter ha avuto un sapore diverso dalle precedenti: quello della sofferenza e della battaglia corpo a corpo, ennesimo segnale di forza per De Vrij e compagni. L’approfondimento

Ore 12.50 – Spezia, Provedel e un membro dello staff positivi al Covid-19 – Lo Spezia ha comunicato che il suo portiere e un membro dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. La nota ufficiale

Ore 12.15 – Napoli, agente Rrahmani: «Spera di scrivere la storia in azzurro» – Ai microfoni di Si Gonfia la Rete, il procuratore del difensore ha parlato del suo assistito: «Finalmente tutto sta tornando al posto giusto. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Amir, che spera di poter scrivere la storia con il Napoli e diventare un giorno il capitano della squadra. Le parole

Ore 11.44 – In onore di Pablito – La FIGC ha annunciato che la Sala del Consiglio Federale è stata ufficialmente intitolata a Paolo Rossi. La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente Gabriele Gravina e di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi.

Ore 11.38 – Dannate commissioni – L’agente di Kevin Strootman, Joeren Hoogewerf, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il Genoa. I dettagli

Ore 11.21 – Ibra in moto a Sanremo – Il motociclista che ha accompagnato Ibra a Sanremo racconta com’è andata veramente: Quello che ha detto lui in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto e tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice. Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti, mi ha detto che mi manderà la maglia». L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 11.01 – Roma, Veretout out un mese – Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Jordan Veretout hanno confermata la lesione al flessore. Previsto uno stop di un mese circa con il centrocampista francese che salterà 5 partite: Genoa, Parma e Napoli in campionato oltre alla a doppia sfida di Europa League contro lo Shaktar Donetsk.

Ore 10.23 – Lazio-Torino, la storia infinita – Dopo la decisione di non emettere verdetti da parte del Giudice Sportivo, Lazio Torino rimane ancora in sospeso. Oggi Il Messaggero parla del match come “la partita infinita”. Niente 3-0 a tavolino: il primo step che porterà alla decisione ci sarà fra sette giorni, con il primo verdetto, ma si rischia di andare a oltranza. Il giudice sportivo ha deciso di attendere il pre-ricorso del Toro: martedì potrebbe esserci la contromossa dei biancocelesti.

Ore 10.05 – Milan, questione rinnovi – Non solo Donnarumma e Calhanoglu, il rossoneri a breve dovranno affrontare delle nuove trattative per rinnovare il contratto di alcuni giocatori chiave della squadra rossonera. I dettagli

Ore 9.33 – Juventus, nuovi tamponi – La positività al Covid di Rodrigo Bentancur fa scattare nuovamente l’allarme in casa Juve: oggi nuovi tamponi per il gruppo squadra.

Ore 9.01 – Assembramenti prima del derby – La Polizia di di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter per gli assembramenti verificatisi prima del derby. I dettagli

Ore 8.32 – Inter, Suning non molla – Suning potrebbe rimanere in controllo dell’Inter accettando il finanziamento da parte del gruppo finanziario statunitense Fortress. Lo scenario

Ore 8.01 – Gattuso caccia Mario Rui – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nel corso dell’allenamento di ieri ha allontanato Mario Rui. Il portoghese non aveva un atteggiamento ritenuto consono e si è rivolto in malo modo ad un compagno più giovane. Si tratta della seconda punizione disciplinare per il difensore dopo quella dello scorso mese di novembre.