L’ultima idea di Elliott, Soumarè dal Lille al Milan come Leao

Boubakary Soumarè è l’ultimo nome finito sui taccuini rossoneri per rafforzare il centrocampo. Al momento la priorità è per Tiemouè Bakayoko del Chelsea o per Florentino del Benfica, tuttavia c’è anche un piano C proposto direttamente dai piani alti. Come riportato da Il Corriere della Sera, Elliott controlla indirettamente il Lille a causa di ingenti prestiti negli ultimi anni. L’operazione Leao testimonia come il trasferimento di giocatori dal club francese al Milan sia piuttosto facilitato dal fondo americano. Così anche Soumarè, forte centrocampista classe ’99, potrebbe partire in direzione Milano qualora non dovessi concretizzarsi il ritorno di Bakayoko.