Ulivieri: «Scudetto? Milan favorito con altre tre squadre»

Renzo Ulivieri, noto ex allenatore, ha parlato del prossimo campionato: Milan e altre tre squadre favorite per il titolo

L’ex allenatore Renzo Ulivieri, intervenuto a Radio Cusano Campus, ha svelato quali sono le squadre candidate alla vittoria dello scudetto.

LE DICHIARAZIONI – «Alla fine le favorite per lo scudetto resteranno le solite 4, e cioè Napoli, Milan, Inter e Juventus. Per quanto riguarda le due romane invece, la Lazio si può avvicinare a queste 4 grazie a Sarri, la Roma pure ma dipenderà dagli investimenti che farà, dai giocatori che compreranno a Mourinho. E comunque, per tutte le nostre squadre, i problemi di bilancio e la mancanza di soldi devono stimolare le idee».