Ulderici: «Milan Femminile? Affronteremo una squadra forte»

Fabio Ulderici, allenatore dell’Empoli Femminile, ha parlato ai canali del club in vista della sfida di domenica contro il Milan:

«Dobbiamo proseguire questo trend positivo cercando di fare una grande gara a cominciare da atteggiamento e presenza in campo. Dovremo dare tutto e anche chi è fuori dovrà farsi trovare pronta a entrare per cambiare la partita»

FIDUCIA «Sono fiducioso mi fido di questo gruppo perché vedo come lavora quotidianamente: un gruppo di qualità che è cresciuto tanto per carattere e proposta di gioco»

MILAN «Affronteremo una squadra forte che sta lottando per un posto in Champions League. Una squadra fisica, tecnica e pericolosa sugli esterni. Sappiamo che non sarà semplice ma ci siamo preparate per portare in campo il nostro gioco e cercare di limitare l’avversario»

FINALE DI STAGIONE «Mancano quattro partite sarà tutto aperto fino all’ultimo. Per questo dovremo affrontare la gara di domani così come abbiamo affrontato quelle in precedenza. Ci attende la nostra sesta finale. Avere la fortuna di vivere questi momenti della stagione non è per tutti sono momenti che ci resteranno dentro per sempre: dovremo essere pronti ma anche goderceli»