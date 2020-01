Ufficiale, Zlatan Ibrahimovic ha firmato con il Milan: le cifre dell’operazione

Ibrahimovic ha firmato con il Milan: ecco le cifre dell’operazione. Dopo la visita al Museo lo svedese ora andrà a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante svedese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi sei mesi con opzione, legata a risultati individuali, per i successivi 12 mesi. 3+6 per Zlatan che riabbraccia così per la seconda volta in carriera i colori del Diavolo.

Posta la firma sul contratto a Casa Milan, Ibrahimovic ha fatto visita al museo rossonero e tra pochi minuti si recherà a Milanello per salutare i nuovi compagni di squadra e il nuovo allenatore Stefano Pioli.