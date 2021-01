Ufficiale Milan, Fonbet nuovo partner: ecco il comunicato

Il Milan ha ufficializzato attraverso un comunicato sul suo sito la partnership con la società di scommesse sportive Fonbet

Fonbet è diventato il nuovo partner ufficiale per le scommesse sportive del Milan in Russia e nella regione della CSI. Il nuovo accordo si basa su innovazione, passione e intrattenimento responsabile e mira a rendere popolare il gioco del calcio nella regione.

Nell’ambito della nuova partnership, il marchio Fonbet sarà visibile in Russia e nella regione CSI durante le partite casalinghe dell’AC Milan di Serie A, oltre che sul sito ufficiale rossonero e sull’app mobile. Fonbet sta lavorando insieme al Milan su alcune promozioni uniche per i suoi clienti e produrrà contenuti esclusivi per i tifosi rossoneri in Russia e nei paesi della CSI