Ufficiale, Milan-Brescia sarà l’ultima amichevole prima dei preliminari

Milan-Brescia: dopo l’annullamento precauzionale della sfida da parte del Chievo Verona, il Milan sabato affronterà in amichevole a Milanello il Brescia. Una sfida piena di significato soprattutto per Sandro Tonali che questa sera firmerà il proprio quinquennale con il Milan.

Milan-Brescia si disputerà a Milanello sabato 12 settembre alle ore 17 e sarà l’ultima amichevole pre-statone dei rossoneri che poi si concentreranno sul secondo turno preliminare di Europa League in programma il prossimo 17 settembre a Dublino contro lo Shamrock Rovers.

⚠️ #MilanBrescia ⚠️

One last pre-season friendly to take place at Milanello 🆚

Sabato in campo per l'ultima amichevole 🆚#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/a2BghLrnxO

