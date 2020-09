Ufficiale – Messi ha deciso che rimarrà al Barcellona

Ufficiale: Lionel Messi ha deciso che rimarrà il Barcellona. La comunicazione definitiva è arrivata in un’intervista di oggi

E’ finalmente arrivata la decisione definitiva: Lionel Messi rimarrà al Barcellona. Messa da parte quindi, almeno al momento, la faida con il club catalano e La Liga. La notizia ufficiale è arrivata nell’intervista rilasciata ‘goal.com’:

«Non andrei mai a processo contro il club della mia vita, ecco perché resterò al Barcellona. Ho detto al presidente che volevo andar via, l’ho detto per tutto l’anno. Credevo fosse arrivato il momento di farmi da parte, che il club avesse bisogno di gente più giovane, anche se mi dispiaceva perché ho sempre detto che volevo chiudere qui la mia carriera. Ho sofferto tanto, è stato un anno complicato. La decisione non è nata con la sconfitta col Bayern. Il presidente mi aveva garantito che a fine stagione potevo scegliere se restare o meno, ma non ha mantenuto la parola».