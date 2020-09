Ufficiale, formazioni Crotone-Milan: Tonali e Brahim Diaz dal primo minuto

Ufficiali, formazioni Crotone-Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli e Stroppa per la gara valevole la seconda giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Crotone-Milan: undici obbligato in difesa per Stefano Pioli che per la gara di questo pomeriggio allo Scida ha deciso di schierare Donnarumma tra i pali; difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez; la prima novità è però a centrocampo con l’esordio dal primo minuto di Sandro Tonali al fianco di Kessiéfaranno da schermo al tridente composto da Brahim Diaz, Calhanoglu e Saelemaekers in appoggio all’unica punta Ante Rebic.

Classico 3-5-2 invece per Stroppa che schiera Cordaz tra i pali; difesa a tre raffazzonata con Magallan, Marrone e Golemic; centrocampo composto da Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato e Molina; in attacco Messias e Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Dragus, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Rispoli, Yalubiv, Reca, Vulić. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhanoglu, Saelemaekers; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Paquetá, Castillejo, R. Leão, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

Crotone-Milan, i precedenti tra i due club

Domenica pomeriggio il Milan scenderà in Calabria per affrontare il Crotone allo stadio Ezio Scida che sarà chiuso al pubblico non essendo ancora pronto per ospitare i 1000 spettatori ad oggi consentiti. L’ultima volta che i rossoneri furono di scena allo Scida fu il 20 agosto 2017, in occasione della 1a giornata della campionato immediatamente successivo al ‘mercato delle cose formali’. Leonardo Bonucci capitano, Montella in panchina ed una vittoria netta per 3-0 grazie alle reti di Kessié su rigore, Cutrone e Suso.

Crotone-Milan è in programma domenica 26 settembre 2020 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.