Udinese Salernitana si gioca? Marino fa chiarezza sulla situazione

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del possibile rinvio della partita con la Salernitana

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del match di domani contro la Salernitana, in dubbio per alcuni casi di COVID nel club campano. Le parole del dirigente a Udinese Tv.

UDINESE-SALERNITANA – «La Lega ci ha confermato che la partita si gioca domani alle 18:30 e che la Salernitana ha prenotato un charter per domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno stravolgimenti in questo senso. Non so se siano emerse ulteriori positività in casa Salernitana, ma la decisione della Lega è questa, come quella della squadra avversaria di partire domattina. Saremo pronti a ricevere la squadra avversaria con ospitalità sportiva, come sempre. Siamo rimasti sempre concentrati proprio alla luce di queste notizie che ci arrivavano dalla Lega. Anche Colantuono dopo la Coppa Italia aveva detto che erano partiti la mattina per giocare la sera. Nel calcio moderno ormai questa cosa succede di frequente. I risultati dei molecolari ormai sono già arrivati, e se la Lega non ci ha ancora comunicato nulla non ci saranno novità. Posso rassicurare i tifosi, perché la partita si gioca al 99,9%».