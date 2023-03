Udinese Milan in tv e streaming: dove vederla

Udinese Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A

Il Milan affronterà l’Udinese sabato sera nella ventisettesima giornata di Serie A. Un match importante per i rossoneri in ottica qualificazione in Champions League.

Calcio d’inizio alle 20:45. Sarà possibile seguire la gara su Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma Dazn, Sky Go e Now TV, oltre che in cronaca testuale su MilanNews24.com.